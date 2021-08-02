Son dakika: Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı
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Son dakika: Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Son dakika: Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan gelen ve gece saatlerinde ülkeye giriş yapan ekip, Ordu'ya ulaştı.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan gelen ve gece saatlerinde ülkeye giriş yapan ekip, Ordu'ya ulaştı.

Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan dün gece ülkeye giriş yapan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçlık konvoy, Ordu'da yakıt ikmali yaptı.

220 personelin bulunduğu araç konvoyuna Ordulu vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yetkilileri tarafından karşılanan kafile, Ordu'da yaptığı yakıt ikmalinin ardından yangın bölgelerine uğurlandı.

Son dakika: Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı
Son dakika: Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı
Son dakika: Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı
Son dakika: Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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