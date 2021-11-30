Son dakika... Azerbaycan'daki askeri helikopter kazasında 14 kişi hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, askeri helikopter kazasında 14 kişinin şehit olduğunu, 2 kişinin ise yaralandığı açıkladı.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, askeri helikopter kazasında 14 kişinin şehit olduğunu, 2 kişinin ise yaralandığı açıkladı.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığı, bugün yerel saatle 10.40 sularında Hızı bölgesindeki Garaheybet hava poligonunda Devlet Sınır Hizmeti'ne ait bir askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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