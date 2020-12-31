Son dakika... Azerbaycan'da yeni yılda genel sağlık güvencesi sistemi devreye girecek
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Son dakika... Azerbaycan'da yeni yılda genel sağlık güvencesi sistemi devreye girecek

31.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:17

Son dakika haberler: Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, Azerbaycan genelinde zorunlu sağlık güvencesi sisteminin 2021'de devreye gireceğini bildirdi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, Azerbaycan genelinde zorunlu sağlık güvencesi sisteminin 2021'de devreye gireceğini bildirdi.

Bayramlı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla TABİB tarafından uygulamaya konulacak sağlık güvencesi sistemini AA muhabirine anlattı.

Zorunlu sağlık güvencesi sistemini hayata geçirmek için ülkedeki yaklaşık 3 bin 500 hastanenin TABİB bünyesine alındığını belirten Bayramlı, hastaneleri bu uygulamanın taleplerine uygun hale getirmek için reformlar gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını kaydetti.

Bayramlı, zorunlu sağlık güvencesi sisteminin aslında 2020'de devreye girmesi gerektiğini fakat salgın nedeniyle ertelendiğini belirterek "Ülkenin kuzey bölgesinde pilot uygulama olarak projeyi başlattık ve şu an 23 ilimizde genel sağlık güvencesi uygulaması devam ediyor. Genel sağlık güvencesi alanında Türkiye ile ajansımız arasında sıkı iş birliği ve bilgi alışverişi gerçekleştirdik. Yola öyle çıktık." dedi.

Salgının ortaya çıkardığı sorunların çoğunu geride bıraktıklarını ve salgınla mücadelede tecrübe kazandıklarını ifade eden Bayramlı, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bundan sonraki dönemde herhangi bir erteleme söz konusu değil. 1 Ocak 2021'den itibaren ülke genelinde Bakü hariç genel sağlık güvencesi sistemi uygulanmaya başlayacak. 1 Nisan 2021'de de Bakü ve çevresindeki illerde bu proje hayata geçirilecek. Bununla da ülkemizin genelinde genel sağlık güvencesi uygulaması gerçekleşmiş olacak."

Bayramlı, sağlık güvencesinin mevcut tıbbi hizmetlerin büyük kısmını kapsadığını bildirerek "Vatandaşlarımız ülkemizin tüm bölgelerinde tıbbi hizmet alabilecek. Tıbbi hizmet onlar için ulaşılabilir ve tamamen ücretsiz olacak." dedi.

Son dakika... Azerbaycan'da yeni yılda genel sağlık güvencesi sistemi devreye girecek
Son dakika... Azerbaycan'da yeni yılda genel sağlık güvencesi sistemi devreye girecek
Son dakika... Azerbaycan'da yeni yılda genel sağlık güvencesi sistemi devreye girecek
Son dakika... Azerbaycan'da yeni yılda genel sağlık güvencesi sistemi devreye girecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov

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