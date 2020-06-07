Son dakika... Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
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Son dakika... Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

Son dakika güncel haberi: Azerbaycan'da, son 24 saatte 314 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika... Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
07.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:17

Azerbaycan'da, son 24 saatte 314 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahının verilerine göre, 314 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 7 bin 553'e, ölü sayısı 4 artarak 88'e çıktı.

Ülkede 125 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşenlerin sayısı 4 bin 149'a ulaştı.

Bugüne kadar 339 bin 876 test yapılan Azerbaycan'da, 3 bin 316 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da vaka sayısındaki artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranda ise günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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