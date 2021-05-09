Son dakika... Azerbaycan'da Karabağ savaşı gazilerinden 2. Dünya Savaşı gazilerine "Zafer Günü" sürprizi
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Son dakika... Azerbaycan'da Karabağ savaşı gazilerinden 2. Dünya Savaşı gazilerine "Zafer Günü" sürprizi

Son dakika... Azerbaycan'da Karabağ savaşı gazilerinden 2. Dünya Savaşı gazilerine 'Zafer Günü' sürprizi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Azerbaycan'da, Karabağ Savaşı gazileri, Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılması vesilesiyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü'nde, İkinci Dünya Savaşı gazilerini ziyaret etti.

Azerbaycan'da, Karabağ Savaşı gazileri, Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılması vesilesiyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü'nde, İkinci Dünya Savaşı gazilerini ziyaret etti.

Azerbaycan İctimai televizyonunun organize ettiği etkinlik kapsamında, gazilerin evlerinin önünde askeri tören düzenlendi ve askeri bando konser verdi.

Balkona çıkan gaziler, törene katılan askerleri selamladı.

Tören sonrasında Karabağ Savaşı gazileri evlere çıkarak, İkinci Dünya Savaşı gazilerini Zafer Günü dolayısıyla kutladı. Yaşlı gazilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Sovyetler Birliği'nin, Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs, birçok eski Sovyet ülkesinde Zafer Günü olarak kutlanıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusu saflarında 640 binden fazla Azerbaycanlı görev yaptı ve 300 binden fazlası savaşta hayatını kaybetti. 130 Azerbaycanlıya "Sovyetler Birliği Kahramanı" unvanı verildi.

Savaş boyunca Sovyet ordusunun yakıt ihtiyacının yüzde 80'i, motor yağı ihtiyacının yüzde 90'ı Azerbaycan tarafından karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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