Son Dakika | Azerbaycan'da Karabağ'a yasa dışı silah sevkiyatı gerçekleştiren 3 Ermeni uluslararası arananlar listesinde
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Son Dakika | Azerbaycan'da Karabağ'a yasa dışı silah sevkiyatı gerçekleştiren 3 Ermeni uluslararası arananlar listesinde

Son Dakika | Azerbaycan'da Karabağ'a yasa dışı silah sevkiyatı gerçekleştiren 3 Ermeni uluslararası arananlar listesinde
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan Başsavcılığı, Karabağ'a yasa dışı silah sevkiyatı yapan 3 Ermeni'nin, uluslararası arananlar listesine alındığını duyurdu.

Azerbaycan Başsavcılığı, Karabağ'a yasa dışı silah sevkiyatı yapan 3 Ermeni'nin, uluslararası arananlar listesine alındığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasında, "Taşir" Şirketler Grubu Başkanı Samvel Karapetyan, "Royalsys Engineering" şirketi sahibi David Galustyan ile "KOMEX" şirketinin Genel Müdürü Ara Abramyan isimli 3 Ermeni iş adamının, 2001-2021 yıllarında Ermenistan'a ve bir zamanlar işgal altında olan Karabağ ve civarına yasa dışı silah, mühimmat, patlayıcı madde ve füze gönderdiklerinin tespit edildiği bildirildi.

Sevkiyatların, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması ile Uluslararası Kargo Taşımacılığına İlişkin Gümrük Sözleşmesi'ne aykırı şekilde yolcu uçakları, özel kargo uçakları ve Ermenistan ordusuna ait uçaklarla gerçekleştirildiği belirtildi.

Başsavcılığın soruşturma başlattığı Karapetyan, Galustyan ve Abramyan'ın Azerbaycan ceza kanunun ilgili maddeleri gereği, uluslararası arananlar listesine alındığı kaydedildi.

Başsavcılık, soruşturmayla ilgili yabancı ülkelerin ilgili devlet kurumlarına, adli yardım talebinde bulundu.

Öte yandan Rusya'da yaşayan milyarder iş adamı, "Taşir" Şirketler Grubu Başkanı Samvel Karapetyan, dünyanın en zengin 1000 kişisi arasında yer alıyor.

Ara Abramyan da Rusya Ermeniler Birliğinin başkanlığını yürütüyor. David Galustyan ise Ermenisan'da adı yasa dışı işlere karışan bir iş adamı olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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