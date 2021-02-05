Son Dakika! Azerbaycan'da deprem mi oldu? Azerbaycan kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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Son Dakika! Azerbaycan'da deprem mi oldu? Azerbaycan kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

05.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:41
Son Dakika! Azerbaycan'da deprem mi oldu? Azerbaycan kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 5 Şubat Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Azerbaycan'da deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Azerbaycan'da ML 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç?

AZERBAYCAN DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Azerbaycan'da ML 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika! Azerbaycan'da deprem mi oldu? Azerbaycan kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER

Afad'a göre Ermenistan Ararat şehrinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika! Azerbaycan'da deprem mi oldu? Azerbaycan kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

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