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Son dakika... Azerbaycan'da, 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin anısına yürüyüş düzenlendi

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Son dakika... Azerbaycan'da, 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin anısına yürüyüş düzenlendi

Son dakika haberleri: Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında şehitlerin anısına yürüyüş düzenlendi.

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında şehitlerin anısına yürüyüş düzenlendi.

Bakü'deki yürüyüşe Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva da katıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev bir şehit subayın resmi bulunan pankart taşırken, eşi Ermenistan'ın füze saldırısında hayatını kaybeden bir bebeğin pankartını taşıdı.

Askerler de ellerinde şehitlerin resmi bulunan pankartlarla Cumhurbaşkanı Aliyev'in arkasından yürüdü.

Aliyev, yürüyüş sonrasında Vatan Savaşı Anıtı ile Zafer Müzesi'nin temelini attı.

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 907 şehit vermişti. Cumhurbaşkanı Aliyev, operasyonun başladığı 27 Eylül'ü "Şehitleri Anma Günü" ilan etmişti.

Son dakika... Azerbaycan'da, 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin anısına yürüyüş düzenlendi

Son dakika... Azerbaycan'da, 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin anısına yürüyüş düzenlendi

Son dakika... Azerbaycan'da, 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin anısına yürüyüş düzenlendi

Son dakika... Azerbaycan'da, 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin anısına yürüyüş düzenlendi

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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