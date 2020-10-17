Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı. Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir."
17.10.2020 01:13 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:16
Son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı. Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı