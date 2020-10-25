Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail ve Gubadlı illerine bağlı bazı köylerin Ermenistan'ın işgalden kurtarıldığını duyurdu

Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail ve Gubadlı illerine bağlı bazı köylerin Ermenistan'ın işgalden kurtarıldığını duyurdu.