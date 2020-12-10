Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye'de bizim zaferimize en az bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletmek isterim. Türkiye...

Son dakika haberler... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye'de bizim zaferimize en az bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletmek isterim. Türkiye Azerbaycan birliği sarsılmazdır, ebedidir.