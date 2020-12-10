Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye'de bizim zaferimize en az bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletmek isterim. Türkiye...
10.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:26
Son dakika haberler... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye'de bizim zaferimize en az bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletmek isterim. Türkiye Azerbaycan birliği sarsılmazdır, ebedidir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye'de bizim zaferimize en az bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletmek isterim. Türkiye Azerbaycan birliği sarsılmazdır, ebedidir. Şuşa şehrine yeni inşa edilen yolu, Türk şirketleri inşa ettikten sonra inşallah değerli kardeşimle oraya gideceğiz" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı