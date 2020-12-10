Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye'de bizim zaferimize en az bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletmek isterim. Türkiye...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye'de bizim zaferimize en az bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletmek isterim. Türkiye...

10.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:26
Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

Son dakika haberler... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye'de bizim zaferimize en az bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletmek isterim. Türkiye Azerbaycan birliği sarsılmazdır, ebedidir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye'de bizim zaferimize en az bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletmek isterim. Türkiye Azerbaycan birliği sarsılmazdır, ebedidir. Şuşa şehrine yeni inşa edilen yolu, Türk şirketleri inşa ettikten sonra inşallah değerli kardeşimle oraya gideceğiz" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: 4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin
Bakan Selçuk'tan "yüz yüze eğitim" açıklaması: 4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Kuruluna hitap etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Kuruluna hitap etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Erkan Akçay İlham Aliyev Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Sörloth Şenol Güneş Fatih Terim Samet Aybaba Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye'de bizim zaferimize en az bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletmek isterim. Türkiye... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:31:03. #1.15#
title