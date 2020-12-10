Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir"
10.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:12
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay