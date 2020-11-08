Son dakika haberleri! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor

Son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz bölgenin enerji ve ulaşım haritasını yeniden şekillendirdik.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz bölgenin enerji ve ulaşım haritasını yeniden şekillendirdik. 8 Kasım Azerbaycan tarihinde ebediyen kalacaktır. Bu tarih sonsuza kadar yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günü. Bu zaferi savaş alanında kazandık" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı