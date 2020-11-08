Son dakika haberleri! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor
08.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:16
Son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz bölgenin enerji ve ulaşım haritasını yeniden şekillendirdik.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz bölgenin enerji ve ulaşım haritasını yeniden şekillendirdik. 8 Kasım Azerbaycan tarihinde ebediyen kalacaktır. Bu tarih sonsuza kadar yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günü. Bu zaferi savaş alanında kazandık" dedi.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı