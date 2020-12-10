Son Dakika | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu (2)

Son dakika habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye birliğini dünyaya gösterdiklerini belirterek "Karabağ Azerbaycan'dır ve bugün dünya Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu gördü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye birliğini dünyaya gösterdiklerini belirterek "Karabağ Azerbaycan'dır ve bugün dünya Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu gördü. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu." dedi.

Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılması dolasıyla Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenlendi.

Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk heyeti ve askerlerinin de katıldığı Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Zafer Geçidi Töreni'ne katıldığı için teşekkür eden Aliyev, "Törene Türk heyeti ve askeri de katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz. Vatan muharebesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin desteğini hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk saatlerde Azerbaycan'ın haklı davasına destek verdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ve kararlı açıklamalarının, Azerbaycan halkını çok sevindirdiğini anlatan Aliyev, "Benim kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) şunu dedi: 'Bu savaşta Azerbaycan haklıdır. Azerbaycan yalnız değildir ve Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır.' Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış ve sevindirmiştir." dedi.

Azerbaycan ordusunun, 44 gün içerisinde parlak bir zafer kazanarak Ermenistan'ı mağlup ettiğine işaret eden Aliyev, "Bu 44 günün her günü bizim şanlı tarihimizdir. Azerbaycan ordusu sadece bir amaçla savaştı, o da işgalin son bulmasıydı." diye konuştu.

Azerbaycan'ın, 30 yıla yakın işgal altında yaşadığını hatırlatan Aliyev, "Ermenistan'ın agresif siyaseti 80'lı yılların sonlarında başlamıştır. O dönem Ermenistan topraklarında yaşayan 100 binlerce Azerbaycanlı, öz topraklarından sürüldü. Bizim halkımız bu topraklarda asırlar boyunca yaşadı fakat Ermenistan yönetimi yüz binlerce Azerbaycanlıyı topraklarından mahrum bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, benzer olayların Dağlık Karabağ'da da yaşandığına dikkati çekerek "Ermenistan tarafı, Azerbaycan halkına karşı katliam yaptı. Hocalı Soykırımı'nı yaptı. Şuşa ve Laçin'in de işgal edilmesiyle, Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında coğrafi bağlantı kurulmuştur." dedi.

"Uluslararası tüm kurumlar Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdı ve destekledi"

Ermenistan'ın attığı gayrimeşru adımları uluslararası kamuoyunda yıllarca dile getirdiklerini anlatan Aliyev, şöyle devam etti:

"Bu adımlarımızın da sonucunu elde ettik. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında kazandık, attığımız siyasi ve diplomatik adımlar da meyvesini verdi. Uluslararası tüm kurumlar Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdı ve destekledi. Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık."

2003'te cumhurbaşkanı seçildiğinde, Azerbaycan anayasasına ve Kuran-ı Kerim'e el basarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruyacağıma yemin ettiğini belirten Aliyev, "Bugün büyük bir gururlar Azerbaycan istediğini aldı, tarihi adaleti sağladı ve uluslararası hukuku temin etti." diye konuştu.

Aliyev, Ermenistan'ın özellikle son yıllarda tahribata yönelik adımlar attığını ve beyanatlarda bulunduğunu söyleyerek "Ermenistan yönetiminin hareketleri savaşı kaçınılmaz kıldı. Ermenistan yönetiminin zararlı ve tehlikeli beyanatları yüzünden müzakerelere son verildi. Bu konuda uluslararası kürsülerde dünyaya çağrılarda bulunduk. Ermenistan bu yılın temmuz ayında bize saldırılarda bulundu, Ermenistan yine topraklarımızı işgal etmek istedi. Ancak bunun cevabını verdik ve onları yerlerine oturttuk. Son olarak 27 Eylül'de şehirlerimiz, sivil yerleşim yerlerimiz topçu ateşlerine maruz kaldı. Biz de yeter artık dedik ve işgale son verme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

"Bu zaferi hem sahada hem de masada kazandık"

Ermenistan'ın Karabağ'da 30 yıla yakın kurduğu savunmayı yararak ilerlediklerini kaydeden Aliyev, "Dağlık Karabağ'ın coğrafyası da Ermenistan tarafı için daha avantajlıydı. Büyük kahramanlık göstererek Azerbaycan askeri şerefli görevini yerine getirdi ve öz topraklarını işgalden kurtardı. Şuşa, Ermenistan'ın işgal ettiği ilk şehrimizdi ve işgalden kurtarılan sonuncu şehir oldu. Şuşa işgalden kurtarıldıktan sonra Ermenistan teslim oldu. Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık. Düşmanı teslim olmaya mecbur bıraktık. Ermenistan 10 Kasım'da mağlubiyetini kabul ederek teslim olduğu bildiriye imza atmak zorunda kaldı. Bu da gösterir ki biz bu zaferi hem sahada hem de masada kazandık." değerlendirmesini yaptı.

Azerbaycan ordusu, tarihi görevini yerine getirdiğinin altını çizen Aliyev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ermenistan faşizmi tekrar başkaldırırsa, yine Azerbaycan'ın demir yumruğuyla karşılaşacak. Savaş sırasında Ermenistan ordusundan 10 binden fazla firari oldu, Azerbaycan ordusundan ise 1 tane bile olmadı. Yaralı askerlerimiz bile hala savaşmak istiyordu.

Bundan sonra Karabağ'ı tekrar inşa edeceğiz, buna irademiz ve imkanımız bulunmaktadır. Ermenistan yönetimi bir süre önce 'Karabağ Ermenistan'dır' demişti. Ben ise 'Karabağ Azerbaycan'dır' demiştim. Karabağ Azerbaycan'dır ve bugün dünya Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu gördü. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu."

Kaynak: Anadolu Ajansı