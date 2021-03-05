Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yen Azerbaycan Partisi kongresinde konuştu Açıklaması
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Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yen Azerbaycan Partisi kongresinde konuştu Açıklaması

05.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:38
Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yen Azerbaycan Partisi kongresinde konuştu Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) ile eşit haklara dayalı bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını ve anlaşmanın yüzde 90'ı üzerinde uzlaşı sağladıklarını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) ile eşit haklara dayalı bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını ve anlaşmanın yüzde 90'ı üzerinde uzlaşı sağladıklarını bildirdi.

Aliyev, başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) kongresine video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı olduğu 17 yıllık dönemden bahseden Aliyev, bu dönemde tüm işleri sırayla yaptıklarını ve belirledikleri hedeflere ulaştıklarını söyledi. Aliyev, "Böylelikle hem siyasi hem de ekonomik alanda sürdürülebilir kalkınmayı sağladık, Azerbaycan'ı uluslararası arenada büyük nüfuz ve saygınlığa sahip bir ülke haline getirdik ve asıl görevimiz olan toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesini sağladık." dedi.

Savaş sonrasında yeni bir dönem başladığını, daha önceki dönemlerde elde edilen tüm başarıların bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:

"Geleceği düşünmeliyiz. Zamanın ilerisinde olmalıyız. Karabağ'ın yeniden kurulması için en büyük rakibimiz zamandır. Uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmayı, ebedi bağımsızlığı sağlayacak, ülkemizin gücünü ve imkanlarımızı artıracak ve Azerbaycan halkının her zaman güven içinde yaşamasına izin verecek şekilde ülkenin geleceğini planlamalıyız."

Aliyev, ülkesinin AB ile ilişkilerine de değinerek şunları söyledi:

"AB ile sıkı işbirlikleri kurduk. AB üyesi 9 ülke ile stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladık. Doğu Ortaklığı ülkelerinin hangisi, AB üyesi 9 ülke ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı? Hayır. Onlar sadece ortaklık anlaşmaları imzaladı. O anlaşmalara ben de baktım. Onlar anlaşma değil, talimat kılavuzu. Ülkelere talimat veriyorlar, şunu böyle yapacaksınız, bunu öyle yapacaksın. Ben ise bunu kabul etmedim. Dedim ki bize talimat gerekmiyor. Biz kendimiz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün AB ile eşit haklı anlaşma üzerinde çalışıyoruz ve anlaşmanın yüzde 90'ı üzerinde uzlaşı sağlandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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