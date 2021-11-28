Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, EİT Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bugün Zengezur koridorunun gerçeğe dönüştüğünü söyleyebilirim. Bu yeni ulaşım altyapısı, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarının önemli bir parçası olacak. EİT üye devletlerinin bu koridoru kullanacağından eminim." dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasında son 18 yılda ülkesinin ekonomik kazanımlarından bahseden Aliyev, kapsamlı reformlar sayesinde Azerbaycan'da verimli bir yatırım ortamının oluşturulduğunu belirtti.

Aliyev, Azerbaycan'ın Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı endeksine göre, 190 ülke arasında 28. sırada bulunduğunu, ülke ekonomisine 280 milyar dolar yatırım yapıldığını, bunun yarısının da yabancı sermaye olduğunu bildirdi.

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yapılan çalışmalardan da bahseden Aliyev, ülkenin yetişkin nüfusunun yüzden 60'tan fazlasının 2 doz aşılandığını kaydetti.

İlham Aliyev, Azerbaycan'ın salgınla mücadele için küresel çabaları harekete geçirmek üzere önemli adımlar attığına dikkati çekerek, "'Aşı milliyetçiliğine' tam karşı olduğumuzu her zaman vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını 30 yıllık işgaline 2020'de son verdiklerini, 44 gün süren savaşın, Ermenistan'ın yenilgisi ile sonuçlandığını hatırlatan Aliyev, Ermenistan ordusunun kayıtsız şartsız, işgal altında tuttukları topraklarından çıkarılmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını, Azerbaycan olarak kendilerinin uyguladığını vurguladı.

İşgal döneminde Azerbaycan'a ait tüm köy ve şehirlerin, dini ve kültürel anıtların Ermenistan tarafından yıkıldığını ve yok edildiğini anımsatan Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan, tüm Müslümanlara yönelik hakaret ve nefret temelinde camilerimizi yıktı, domuz ve inek ahırı olarak kullandı. İşgal sırasında bu bölgelerdeki 67 camiden 65'i tamamen yıkıldı, diğer iki cami ağır hasar gördü. Mezarlıklar da tahrip edildi.

Topraklarımızın işgalden kurtarılmasından hemen sonra geniş kapsamlı imar çalışmalarına başladık ve artık bu çalışmaların ilk sonuçlarını alıyoruz. Azerbaycan sadece kendi kaynaklarına güvenerek sıfırdan yeni şehirler ve köyler inşa ediyor. Bu yıl devlet bütçesinden bu amaçlar için 1,3 milyar dolar ayrıldı. 2022'de bu iş için en az aynı miktar tahsis edilecek.

İşgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur'u yeşil enerji bölgeleri ilan ettim. Kurtarılan bölgelerin 7 bin 200 megavat güneş, 2 bin megavat rüzgar enerjisi potansiyeli bulunuyor.

EİT'in son zirvesinde meslektaşlarıma Zengezur koridoru hakkında bilgi vermiştim. Bugün Zengezur koridorunun gerçeğe dönüştüğünü söyleyebilirim. Bu yeni ulaşım altyapısı, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarının önemli bir parçası olacak. EİT üye devletlerinin bu koridoru kullanacağından eminim."

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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