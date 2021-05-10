Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ konusundaki tutumları nedeniyle Kanada ve Fransa'ya tepki Açıklaması

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan aleyhine açıklamalarda bulunan Kanada ve Fransa dışişleri bakanlıklarına, "Hangi hakla? Kim onlara böyle bir hak verdi?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan aleyhine açıklamalarda bulunan Kanada ve Fransa dışişleri bakanlıklarına, "Hangi hakla? Kim onlara böyle bir hak verdi? Kanada kendini ne sanıyor" ve "Fransız Müzesinde, Cezayir Ulusal Direniş Hareketi'nin öldürülen liderlerinin kafatasları sergileniyor. Önce gidip aynaya bakın" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ziyareti kapsamında Azerbaycan Devlet Televizyonuna (AZTV) röportaj verdi.

Azerbaycan'dan uzak, "dünyanın öbür ucundaki" bazı ülkelerin bölgedeki çatışma ve Azerbaycan'da yaşanan süreçler hakkında açıklamalar yaptığını söyleyen Aliyev, "Bu kabul edilemez. Kanada örneğini verebilirim. Geçenlerde Kanada Dışişleri Bakanlığının Azerbaycan ve bizim içişlerimiz hakkında açıklama yaptığını öğrendim. Hangi hakla? Kim onlara böyle bir hak verdi? Kanada kendini ne sanıyor? Belki bu süper güçtür, biz bilmiyoruz. Yerine otursun ve kendi işine baksın." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığının açıklamasını da reddettiğini vurgulayan Aliyev, şunları söyledi:

"Bu kabul edilemez. Fransız tarafına defalarca bizi rahat bırakmalarını ilettik. Gidin kendi işinize bakın. Fransız Senatosu Başkanı Erivan'a geliyor ve burada senatonun Dağlık Karabağ'ı tanıyacağını ilan ediyor. Bu konuda Fransız yetkililere itirazımızı bildirdiğimizde, bize bu konuyu önemsememizi, yasama organının görüşünün hükümetin tutumunu yansıtmadığını söylediler. Peki, Dışişleri Bakanlığı, hükümetin tutumunu yansıtmıyor mu? Bunlar nasıl açıklamalardır. Gitsinler kendi işlerine baksınlar. Savaş Ganimetleri Parkı ve Azerbaycan'a karşı yürütülen bu çirkin kampanya sona ermelidir. Fransız Müzesinde, Cezayir Ulusal Direniş Hareketi'nin öldürülen liderlerinin kafatasları sergileniyor. Önce gidip aynaya bakın."

Bazı yabancı siyasetçilerin Dağlık Karabağ'a statü verilmesi konusunu gündeme getirdiğini hatırlatan Aliyev, "Birileri bizim topraklarımızda yaşayan Ermenilere statü vermek istiyorsa kendi ülkelerinde onlara iyi bir yer seçsin. Ben buna itiraz etmiyorum. O yerler artık uzun zaman önce Ermeni diasporası tarafından zapt edildi. Orada onlara özerklik veya bağımsızlık versinler. Fakat Azerbaycan'da değil. Azerbaycan'da bu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov