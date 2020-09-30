Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermensitan'a çağrı
30.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:49
Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la devam eden çatışmaların durması için tek şartın olduğunu açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la devam eden çatışmaların durması için tek şartın olduğunu açıkladı. Aliyev yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" diye konuştu.
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Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun üçüncü gününde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli bir açıklama geldi. Çatışmanın durması için tek şartın olduğunu belirten Aliyev "Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" ifadelerini kullandı. Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardıklarını dile getiren Aliyev, "Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz" dedi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı