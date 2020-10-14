Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy daha işgalden kurtarıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.