Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor
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Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor

11.10.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:36

Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rus RBK televizyonuna yaptığı açıklamada "Rusya Erivan'ı ücretsiz silahlandırıyor. Moskova, Ermenistan'ın güvenliğini sağlıyor" dedi.

7 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara karşı harekat başlatan Azerbaycan, cephedeki emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Sahada varlık gösteremeyen Ermenistan ise sivillere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Haber Global'ın haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenileri Rusya'nın ücretsiz olarak silahlandırdığını iddia etti.

SABAHA KADAR SALDIRDILAR

Dün Rusya öncülüğünde iki ülke arasında ateşkes imzalansa da Ermenistan, aynı gün içerisinde defalarca ihlalde bulunarak sivillerin ölümüne neden oldu. Ermenistan'ın gece boyunca yerleşim yerlerine yaptığı füzeli saldırılarda 11 vatandaş hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

"ROKETLERİ BİTMİŞTİ"

Ermenistan'ın saldırı düzenlediği Gence'de incelemelerde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise şunları ifade etmişti: "Elde ettiğimiz istihbarata göre roketleri bitmişti.İnsani yardım adı altında silah edindi. Yaptırımlar altındaki Atlantis Armanian Airlinas tarafından Ermenistan'a Smerç tipi füzeler getirildi."

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor
Haber Yorumları (13)
EKSES: Senin Disisler Bakanin gidip ateskes ve Türkiye Misk grubunda olmayacak imzalarsa , daha cook cekersiniz. Gec kaldin aliyev . . 3 Gün icerisinde karabagi alip ve tüm azerileri oraya yerlestirecektin. Oradaki ermeni siviller de rahat durmayip askeri askerlere tuzak kuracaktir . . bunada dikkat et. Karabag kayip etmek istemiyorsan , hem asker hem sivil tüm insan gücünle girp yerlesmen lazim oraya . Yoksa sende bizim gibi masada kayip edersin !
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KARA KUYU: . . . laf türk makamlarina! sihalar icin bizden para aliyorsunuz demek istiyor.
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SERGEN: artık bunlara ne kadar kanıcaksınız sonuna kadar saldır tum barış cagrılarını dinleme artık
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