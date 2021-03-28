Son Dakika | Azerbaycan askerlerine "dağcılık eğitimi" verildi
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personeline, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personeline, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi." mesajıyla, eğitime ait fotoğraflar paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe