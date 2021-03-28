Son Dakika | Azerbaycan askerlerine "dağcılık eğitimi" verildi
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Son Dakika | Azerbaycan askerlerine "dağcılık eğitimi" verildi

Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Son Dakika | Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personeline, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personeline, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi." mesajıyla, eğitime ait fotoğraflar paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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