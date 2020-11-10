Son dakika haberleri: Azebaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'ye teşekkür etti

Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğu, ülkemizin haklı davasına kararlı desteğini esirgemediği, sevincimizi ve kederimizi paylaştığı için kardeş Türkiye'den mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na ve tüm Türkiye halkına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

()Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı