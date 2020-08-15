Son dakika... Azalan su kaynaklarına dikkati çekmek için göllerin etrafında pedal çeviriyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Azalan su kaynaklarına dikkati çekmek için göllerin etrafında pedal çeviriyorlar

Son dakika haberi: Kocaeli'nde yaşayan Şen ailesi, su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak için Van Gölü etrafında bisiklet sürmeye başladı.

Son dakika... Azalan su kaynaklarına dikkati çekmek için göllerin etrafında pedal çeviriyorlar
15.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:10

Kocaeli'nde yaşayan Şen ailesi, su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak için Van Gölü etrafında bisiklet sürmeye başladı.

Kandıra ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni Barış ve İpek Şen çifti, 3 ve 11 yaşındaki kızlarıyla uzun bisiklet turları gerçekleştiriyor.

Turları sırasında yaşadıkları maceraları ve deneyimlerini sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşan aile, Türkiye'de bisiklet kültürünün oluşmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çeşitli küresel meselelerle ilgili sosyal sorumluluk projelerine de imza atan Şen ailesi, 1 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde Türkiye'deki 48 gölün etrafında bisiklet sürmeyi planlıyor.

Son olarak Van'da gelen aile, farkındalık oluşturmak için Van Gölü etrafında pedal çevirmeye başladı.

"Su kaynaklarımızı korumalıyız"

İpek Şen, AA muhabirine, su tüketimine ve su azlığına dikkati çekmek amacıyla aile olarak böyle bir proje başlattıklarını anlattı.

Suyun canlı yaşamındaki önemine vurgu yapmak istediklerini belirten Şen, değişen iklim, su krizleri ve dünya nüfusunun artması gibi nedenlerden su sıkıntısının yavaş yavaş başladığını ve bunun ileride artarak çoğalacağını savundu.

Şu ana kadar 31 gölün etrafını bisikletle dolaştıklarını belirten anne Şen, şunları kaydetti:

"Van Gölü gezeceğimiz 32'nci göl olacak. Van bizim için çok önemli çünkü Türkiye'nin en büyük gölü burada. Van Gölü'nün, Van'ın kedisi, tarihi, kültürü, inci kefali, kalesi ve müzesiyle gündeme gelmesini istiyoruz. Bunu bisiklet sürerek yapacağız çünkü bisiklet sürmek hem sağlıklı hem de çevreci bir spor. Buradan Çıldır Gölü'ne, oradan da Karadeniz üzerinden evimize ulaşmayı amaçlıyoruz."

Baba Barış Şen de üç yıldır aktif olarak bisikletle farkındalık etkinlikleri yaptıklarını ifade etti.

Şen, "Su kaynakları kısıtlı olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu kaynaklarımızı 50-100 yıllık planlarla korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi 3. Sayfa
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Ekonomi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı Spor
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Donald Trump Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Nihat Doğan Tuba Büyüküstün Erkan Kolçak Köstendil
Spor Arda Turan Tamer Tuna Caner Erkin Süleyman Seba Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Genç Futbolcu Barcelona
Şu an buradasınız: Son dakika... Azalan su kaynaklarına dikkati çekmek için göllerin etrafında pedal çeviriyorlar - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 12:10:12. #1.15#
title