Son Dakika | Ayvalık'taki orman yangınında kara tablo sabah ortaya çıktı (4)
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Son Dakika | Ayvalık'taki orman yangınında kara tablo sabah ortaya çıktı (4)

Son dakika gündem haberine göre HALUK LEVENT: ÜZÜLME AYVALIK, TEKRAR GELECEĞİZBalıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde dün gece başlayan ve 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili sanatçı Haluk Levent sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Son Dakika | Ayvalık'taki orman yangınında kara tablo sabah ortaya çıktı (4)
20.09.2020 13:28 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:31

HALUK LEVENT:  ÜZÜLME AYVALIK, TEKRAR GELECEĞİZ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde dün gece başlayan ve 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili sanatçı Haluk Levent sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Geçen senelerde Ayvalık'ta ağaçlandırma çalışmaları yapan Haluk Levent, "2 yıl önce her yere yaymıştık fidanları. Üzülme Ayvalık tekrar geleceğiz!" dedi.

Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi Muratreis Koyu mevkisinde yazlık sitelerin bulunduğu alanda dün akşam başlayan ve Badavut'a kadar uzanan yangında 40 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ayvalık ilçesinde yanan alanlarda 2 yıl önce de ağaçlandırma kampanyası düzenleyen sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.Haluk Levent, sosyal medyadan ilk paylaşımında, "Ayvalık yanıyor. Şimdi gördüm. Şeytan Sofrasına kadar gidiyor alevler. 2 yıl önce her yere yaymıştık fidanları. Üzülme Ayvalık tekrar geleceğiz!" dedi.

Levent sonrasında yaptığı ikinci paylaşımda ise, "Ahbap'ların ön inceleme ekibi Ayvalık'a ulaştı. Az sonra diğer Ahbap'larla buluşup raporları merkezimize gönderecekler. Bizler de @TCTarim  ile görüşüp gün isteyeceğiz. Daha önce nasıl diktiysek, o fidanları yine dikeceğiz! 'Rant için' diyenler müsterih olsun izin vermeyeceğiz!"


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Burak GEZEN
Burak GEZEN
DHA Editörü
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