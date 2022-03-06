Son dakika... Ayvalık'ta polisten kaçak alkol operasyonu - Haberler

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Son dakika... Ayvalık'ta polisten kaçak alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Ayvalık'ta polisten kaçak alkol operasyonu

Son dakika haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği öğrenilen bir kişiyi yakaladı.

AYVALIK, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği öğrenilen bir kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; kaçak alkol ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sırasında tespit edilen şüpheli şahsın evine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 45 litre etil alkol, yaklaşık 17 buçuk litre sahte rakı, 3 litre sahte viski ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlemler yapıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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