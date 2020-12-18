Son dakika: Ayvalık'ta Kovid-19 testi pozitif çıkanların izolasyonda bulundukları evlere uyarı notu asıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Ayvalık'ta Kovid-19 testi pozitif çıkanların izolasyonda bulundukları evlere uyarı notu asıldı

18.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:41
Son dakika: Ayvalık'ta Kovid-19 testi pozitif çıkanların izolasyonda bulundukları evlere uyarı notu asıldı

Son dakika haber: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların izolasyonda bulundukları evlerin kapısına üzerinde "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" yazısı bulunan uyarı notu asılıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların izolasyonda bulundukları evlerin kapısına üzerinde "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" yazısı bulunan uyarı notu asılıyor.

Ayvalık Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 5 gün önce başlattıkları uygulamayla, Kovid-19 testi pozitif olan kişilerin rahatsız edilmemesi ve temasın önlenmesinin hedeflendiği öğrenildi.

Bu kapsamda, testi pozitif çıkan vatandaşlar bilgilendirilerek, bulundukları evlerin kapısına üzerinde "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" yazısı bulunan uyarı notu asılıyor.

Karantina kurallarına uymayanlar, Balıkesir'de bulunan yurtlara gönderiliyor.

Bu denetimler sırasında Ayvalık'ta da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 129 kişi hakkında da tutanak tutularak cezai işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Hakan Taşıyan Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Falcao Ersun Yanal Ali Şansalan Abdullah Avcı Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Karar Adana Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Ayvalık'ta Kovid-19 testi pozitif çıkanların izolasyonda bulundukları evlere uyarı notu asıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:50:29. #1.15#
title