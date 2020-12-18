Son dakika: Ayvalık'ta Kovid-19 testi pozitif çıkanların izolasyonda bulundukları evlere uyarı notu asıldı

Son dakika haber: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların izolasyonda bulundukları evlerin kapısına üzerinde "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" yazısı bulunan uyarı notu asılıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların izolasyonda bulundukları evlerin kapısına üzerinde "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" yazısı bulunan uyarı notu asılıyor.

Ayvalık Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 5 gün önce başlattıkları uygulamayla, Kovid-19 testi pozitif olan kişilerin rahatsız edilmemesi ve temasın önlenmesinin hedeflendiği öğrenildi.

Bu kapsamda, testi pozitif çıkan vatandaşlar bilgilendirilerek, bulundukları evlerin kapısına üzerinde "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" yazısı bulunan uyarı notu asılıyor.

Karantina kurallarına uymayanlar, Balıkesir'de bulunan yurtlara gönderiliyor.

Bu denetimler sırasında Ayvalık'ta da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 129 kişi hakkında da tutanak tutularak cezai işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın