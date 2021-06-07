Son dakika... Ayvalık'ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Ayvalık'ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor

Son dakika... Ayvalık'ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi mahalle evlerinde kurs gören kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru hediyelik eşya ve takıları Altınova Pazaryeri'nde açılan stantlarda satarak emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi mahalle evlerinde kurs gören kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru hediyelik eşya ve takıları Altınova Pazaryeri'nde açılan stantlarda satarak emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kursiyerlerimiz olan kadınların emeklerini sürekli kazanca dönüştürmek istiyoruz. Kursiyerlerimiz hem ürettikleri ürünleri sergileme fırsatı buluyor hem de satış yapıyor. Dolayısıyla, emeklerini değerli kılmak, üretimlerini görmek için mahalle evlerinde oluşturulan bu güzellikleri paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.

Dördüncüsünün açılışı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Ayvalık Belediyesi mahall evlerinde düzenlenen gelir getirici meslek kurslarına katılan kadınların el emeği göz nuru ürünleri Altınova Pazaryeri'nde sergilendi. Ev ürünleri, bere, kazak, deniz kabuklarından yapılan takılar, hediyelik eşyalar, tarhana, erişte ve organik ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçelerine destek olan kadınlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.

Kadınların sosyal yaşamın yanı sıra üretim sürecinde de daha fazla yer almalarını amaçlayan Ayvalık Belediyesi, bir yandan bünyesindeki mahalle evlerindeki kadınlara kurs vererek, bir yandan da burada üretilen el işi ürünlerin satışına destek olarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Ürettikleri el emeği ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlar da, emeklerini kazanca dönüştürmenin sevincini yaşıyor. - BALIKESİR

Son dakika... Ayvalık'ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor
Son dakika... Ayvalık'ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor
Son dakika... Ayvalık'ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor
Son dakika... Ayvalık'ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor
Son dakika... Ayvalık'ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor
Son dakika... Ayvalık'ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara'yı yavaş yavaş öldüren deniz salyası Erdek kıyılarını kapladı
Marmara'yı yavaş yavaş öldüren deniz salyası Erdek kıyılarını kapladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Ayvalık'ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:10:27. #1.14#

title