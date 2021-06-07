Son dakika... Ayvalık'ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi mahalle evlerinde kurs gören kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru hediyelik eşya ve takıları Altınova Pazaryeri'nde açılan stantlarda satarak emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi mahalle evlerinde kurs gören kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru hediyelik eşya ve takıları Altınova Pazaryeri'nde açılan stantlarda satarak emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kursiyerlerimiz olan kadınların emeklerini sürekli kazanca dönüştürmek istiyoruz. Kursiyerlerimiz hem ürettikleri ürünleri sergileme fırsatı buluyor hem de satış yapıyor. Dolayısıyla, emeklerini değerli kılmak, üretimlerini görmek için mahalle evlerinde oluşturulan bu güzellikleri paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.

Dördüncüsünün açılışı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Ayvalık Belediyesi mahall evlerinde düzenlenen gelir getirici meslek kurslarına katılan kadınların el emeği göz nuru ürünleri Altınova Pazaryeri'nde sergilendi. Ev ürünleri, bere, kazak, deniz kabuklarından yapılan takılar, hediyelik eşyalar, tarhana, erişte ve organik ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçelerine destek olan kadınlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.

Kadınların sosyal yaşamın yanı sıra üretim sürecinde de daha fazla yer almalarını amaçlayan Ayvalık Belediyesi, bir yandan bünyesindeki mahalle evlerindeki kadınlara kurs vererek, bir yandan da burada üretilen el işi ürünlerin satışına destek olarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Ürettikleri el emeği ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlar da, emeklerini kazanca dönüştürmenin sevincini yaşıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı