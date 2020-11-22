Son Dakika | Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği

22.11.2020 09:47 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:52
Son Dakika | Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği

Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Korona virüs salgın nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Korona virüs salgın nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

İki arasöz ve bir kamyonetle gerçekleşen çalışmalarda meydanı sabunlu sularla yıkayan ekipler, daha sonrada yıkadıkları alanı insana ve doğaya zarar vermeyen ilaçlarla dezenfekte ettiler.

Vatandaşların takdirle karşıladığı çalışmaların korona virüs salgını süresince belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

Son Dakika | Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği
Son Dakika | Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği
Son Dakika | Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği
Son Dakika | Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği
Son Dakika | Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği
Son Dakika | Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: - İtalya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 699 kişi öldü
Son dakika haber: - İtalya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 699 kişi öldü
Son dakika haberi: Almanya'da Covid-19 önlemlerinin sertleştirilmesi protestoların fitilini ateşledi
Son dakika haberi: Almanya'da Covid-19 önlemlerinin sertleştirilmesi protestoların fitilini ateşledi
Son dakika haberi | Başkan Gümrükçü'den Covid-19 toplantıları
Son dakika haberi | Başkan Gümrükçü'den Covid-19 toplantıları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı
Magazin Sibel Can Cansu Dere Fatih Artman Mustafa Topaloğlu
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Deniz Türüç Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Bursa Kasım Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 09:52:40. #1.15#
title