Son Dakika | Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği

Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Korona virüs salgın nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.