Son Dakika: Ayvalık'ta çöplük yangını Son dakika haberleri... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 gün önce başlayan çöplük yangını itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürülürken, kuvvetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 gün önce başlayan çöplük yangını itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürülürken, kuvvetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlendi. İtfaiye ekipleri yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde 4 gün önce toprağa gömülmesi gereken bir kimyasal maddenin gelişigüzel çöplük alana dökülmesinden kaynaklanan yangına şimdiye kadar 8 arazöz ve onlarca personel ile gece gündüz müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İtfaiye ekipleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlenen yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.

Her yaz mevsiminde sık sık yaşanan yangınların 4 yıl önce çöplüğün etrafındaki ormanlık alana sıçraması sonucu onlarca hektar ağaçlık alan küle dönmüştü. Aynı durumun yaşanmaması için ekiplerin insanüstü bir çabayla mücadele vermesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA