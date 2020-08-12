Son Dakika: Ayvacık'ta iş yeri deposunda yangın
Son dakika haberi: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir iş yerinin deposunda çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
12.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:24
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir iş yerinin deposunda çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Ali Nihat Tangör Caddesi üzerindeki plastik ürün satan bir iş yerinin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.
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Kaynak: AA