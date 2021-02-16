Son dakika... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren katil zanlısı, adliyede
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Son dakika... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren katil zanlısı, adliyede

16.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:09
Son dakika... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren katil zanlısı, adliyede

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hacer Çetin'i (36), tabanca ile vurarak öldüren Halim Er (53) adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hacer Çetin'i (36), tabanca ile vurarak öldüren Halim Er (53) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Hacer Çetin, yaklaşık 4 yıldır birlikte yaşadığı, Halim Er'e ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktı. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Halim Er, tartışma sırasında tabancasını çekip, eşyalarını toplamaya başlayan Hacer Çetin'e 4 el ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekipleri, Halim Er'e teslim olması çağrısında bulundu. Halim Er, teslim olmayınca, vurulan Hacer Çetin'e de müdahale edilmedi. Yaklaşık 1 saatlik müzakerenin ardından Halim Er, teslim olmayı kabul etti. Halim Er gözaltına alınırken, içeri giren sağlık ekipleri Hacer Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Halim Er emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


- İzmitkocaeli
Son dakika... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren katil zanlısı, adliyede
Son dakika... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren katil zanlısı, adliyede
Son dakika... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren katil zanlısı, adliyede
Son dakika... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren katil zanlısı, adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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