Son Dakika | Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polise yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
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Son Dakika | Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polise yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Son Dakika | Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polise yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da aynı yerden ikinci kez hırsızlık yapınca önce güvenlik kamerasına, ikinci hırsızlığında ise ilk olayı araştıran polise suçüstü yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da aynı yerden ikinci kez hırsızlık yapınca önce güvenlik kamerasına, ikinci hırsızlığında ise ilk olayı araştıran polise suçüstü yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal T. önceki gün aynı binadaki 3 farklı dairede tadilat yaptığını, bu sırada birinci katı bitirip ikinci kata çalışmaya çıkıp geri indiğinde alt kattaki banyoda bulunan plastik kapının ve odaya takılan kalorifer peteğinin yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede güvenlik kamerası incelemesi yaptığı bir sırada bir gün önce kameraya yansıyan hırsızın kapı ve kalorifer peteğini çaldıktan sonra yükleyip götürdüğü el arabası ile bir kişinin hırsızlık yapılan binanın önüne geldiğini fark etti. Binaya giren şahsı takibe alan Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şahsın aynı binadan bir adet kalorifer peteğini yeniden çaldığını görünce şahsı suçüstü yakaladı. Kendi beyanında adının Hasan Ö. olduğunu söyleyen hırsızın, polisin yaptığı araştırma sonucu hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan E.K. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada E.K.'nin hırsızlık suçundan 4, uyuşturucu suçundan da 1 aranması olduğu ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen E.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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