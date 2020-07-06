Son Dakika: Aynı tabutta cenaze namazları kılınan kuzenler defnedildi Son dakika haberleri... Aynı tabutta cenaze namazları kılınan kuzenler defnedildi Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulan iki kuzen memleketleri Adıyaman'da, aynı tabutta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Aynı tabutta cenaze namazları kılınan kuzenler defnedildi

ADIYAMAN - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulan iki kuzen memleketleri Adıyaman'da, aynı tabutta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftliği köyüne aileleriyle birlikte şeker pancarı çapası için giden Devran Konaç ile amcası oğlu olan Ramazan Konaç (3), sulama kanalı içerisine düştü. Aileleri tarafından sulama kanalından çıkarılan kuzenler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki kuzen burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Her iki kuzenin cenazeleri hastaneden alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Aynı tabutta konulan cenazeler, Sivas'tan Adıyaman'a getirildi. Aynı tabut içerisinde Adıyaman Yeni Mezarlık Camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Devran Konaç ve Ramazan Konaç, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlıkta defnedildi.

Kaynak: İHA