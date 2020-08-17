Son dakika! Aynı mahallede beş ayrı noktada orman yangınıyla alakalı 3 şahıs gözaltında Son dakika 3. sayfa haberi... Aynı mahallede beş ayrı noktada orman yangınıyla alakalı 3 şahıs gözaltında Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde üst üste beş defa ayrı noktalarda çıkan orman yangınının ardından jandarma ekipleri tarafından üç şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aynı mahallede beş ayrı noktada orman yangınıyla alakalı 3 şahıs gözaltında

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde üst üste beş defa ayrı noktalarda çıkan orman yangınının ardından jandarma ekipleri tarafından üç şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde son bir ay içerisinde beşinci defa çıkan orman yangını köylüleri isyan ettirirken bazı köylüler de "Geleceğimiz kül oluyor. Bunu yapanların Allah belasını versin" diyerek sitem etmişlerdi.

Kuyubeli Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan ve saat 17: 07 gibi kontrol altına alınan yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen takviyeler ile yangına 4 helikopter, 2 uçak, 45 arazöz, 10 yangın ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 1 dozer, 1 iş makinası ve 175 yangın söndürme işçisi ile müdahale edilmişti. Yangında 15 hektar alan küle döndü.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve İlçe Jandarma Ekiplerinin bölgede başlattığı incelemeler ile birlikte yangın ile ilgili üç şüpheli gözaltına alındı. Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, köy sakinleri yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak jandarma ile iletişim halinde.

Kaynak: İHA