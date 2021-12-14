Son Dakika | Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (7)

KONYA (DHA) - SAVCILIK, WHATSAPP GÖRÜŞMELERİNİN ABD'DEN TALEP EDİLMESİNİ İSTEDİ

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili bugün saat 09.00 sıralarında başlayan duruşma saat 19.30 sıralarında sona erdi. Sanıkların ve öldürülen Dedeoğulları ailesinin yakınlarının dinlenmesinin ardından taraf avukatları ve savcılık, mahkeme başkanlığına taleplerini iletti.

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri

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