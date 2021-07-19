Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)
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Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)

Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: TOPRAĞA VERİLDİLERAmasya'nın Suluova ilçesinde Derinöz Barajı'na düşen Levent Cenik (3) ile onu kurtarmak için suya girip boğulan ablası Havvanur (9), babaannesi Sultan (50), amcası Emrullah (19) ve halası Elif Semiz (28) için memleketleri Saraydüzü Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Amasya'nın Suluova ilçesinde Derinöz Barajı'na düşen Levent Cenik (3) ile onu kurtarmak için suya girip boğulan ablası Havvanur (9), babaannesi Sultan (50), amcası Emrullah (19) ve halası Elif Semiz (28) için memleketleri Saraydüzü Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. 

'YEĞENLERİNİ DE ALDIN GİTTİN'

Taziyeleri kabul ettiği sırada güçlükle ayakta durabilen baba Beytullah Cenik, çocukları, annesi ve kardeşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Cenik, kardeşi Emrullah'ın tabutunun başında, 'Yeğenlerini de aldın gittin, babama selam söyle' diye konuşması yürek dağladı. Anne Güllü Cenik ise cenaze aracının arkasından ağıt yaktı. Cenazeler, kılınan namazın ardından aile kabristanlığı'na defnedildi.


Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)
Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)
Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)
Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)
Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)
Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)
Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)
Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)
Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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