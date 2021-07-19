Son dakika: Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı (3)

Son dakika gündem haberi: TOPRAĞA VERİLDİLERAmasya'nın Suluova ilçesinde Derinöz Barajı'na düşen Levent Cenik (3) ile onu kurtarmak için suya girip boğulan ablası Havvanur (9), babaannesi Sultan (50), amcası Emrullah (19) ve halası Elif Semiz (28) için memleketleri Saraydüzü Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.