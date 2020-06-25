Son dakika! AYM'den, vekillikleri düşürülen HDP'li 2 isim için ret kararı
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Son dakika! AYM'den, vekillikleri düşürülen HDP'li 2 isim için ret kararı

Gelen son dakika haberlerine göre ANAYASA Mahkemesi (AYM), HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğlulları'nın vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin yapılan itirazı reddetti.

Son dakika! AYM'den, vekillikleri düşürülen HDP'li 2 isim için ret kararı
25.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:31

ANAYASA Mahkemesi (AYM), HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğlulları'nın vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin yapılan itirazı reddetti. Mahkeme ayrıca, yeni infaz yasasının bazı maddelerinin iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle yapılan başvurunun da ilk incelemesini tamamladı.

AYM Genel Kurulu toplantısında, CHP'nin yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini gündemine aldı. Başvuru ile ilgili ilk incelemesini tamamlayan AYM, iptal başvurusunu esastan görüşmeye karar verdi. Mahkeme, daha önce yine CHP tarafından yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemiyle yapılan başvuru ile ilgili ilk incelemesini tamamlamış ve iptal isteminin esastan görüşülmesine hükmetmişti.AYM'nin gündeminde ayrıca, milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile ilgili itiraz da vardı. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'un, Güven ve Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesine yönelik kararın iptali için yaptığı başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi, oybirliğiyle ret kararı verdi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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