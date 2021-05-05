Son dakika! Aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: 518 bin liralık ekonomik kazanç sağlanacak
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Son dakika! Aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: 518 bin liralık ekonomik kazanç sağlanacak

İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: 518 bin liralık ekonomik kazanç sağlanacak Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından Bağdat Deresi mevkiinde bulunan aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyundan elde edilecek yaklaşık 518 bin liralık ekonomik kazanç...

Aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: 518 bin liralık ekonomik kazanç sağlanacak

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından Bağdat Deresi mevkiinde bulunan aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyundan elde edilecek yaklaşık 518 bin liralık ekonomik kazanç ile ilçeye yeni yatırımların yapılması planlanıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, kuraklık tehlikesine karşı ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayabilmesi için 4 ayrı noktada doğal kaynak suyu tespit etti. Yenişehir Mahallesi'ndeki Bağdat Deresi mevkiinde aylık 12 milyon litre kapasiteli içme suyu bulundu. Bu sudan elde edilecek 518 bin liralık ekonomik kazanç ile ilçeye yeni yatırımların yapılması planlanıyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada ilçede 4 ayrı noktada içme suyu kaynağı bulunduğunu belirtti.

"4 noktada su bulduk"

Kırıkkale Belediyesi Sular Birliğine aylık 300 bin lira kadar ücret ödendiğini belirten Türkyılmaz, "Yahşihan'daki su kaynaklarını sular birliğinden alıyoruz ve aylık 300 bin lira Kırıkkale Belediyesi Sular Birliğine ödüyoruz. Altyapı nedeniyle Yahşihan'da su kaybımız oldu. Su kayıplarından ziyade memlekette daha fazla su kaynakları bulabilir miyiz diye uğraşıyoruz. Yahşihan'da 4 noktada su bulduk bir tanesini çıkarttık" dedi.

"Su hayattır, su gelecektir"

Aylık 12 milyon litre kapasitesinde su kaynağı bulduklarını ifade eden Türkyılmaz, yaklaşık 518 bin lira ekonomik olarak kazanç sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çıkarttığımız su, dakikada 300 litre veriyor. Saatte 18 bin litre günde 432 bin litreye tekabül ediyor. Aylık da 12 milyon lira litreye tekabül eder. Bunun da kazancı yaklaşık 518 bin lira. Şimdi biz bu kazancı yapacağımız yollarda, harçlarda, bellerde vatandaşa yansıtacağız. Bu suyun en güzel yönü de cazibeyle gelmesi. Cazibeyle geldiği için elektrik kullanmayacağız. Bu da enerji tasarrufu elde ediyor. Su hayattır, su gelecektir, gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor. Tüm Türkiye'de vatandaşlara sesleniyorum; suyu tasarruflu kullanalım. Dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken, duş alırken, yemek yaparken, lütfen bizden sonraki nesillere düşünerekten sarf ederlerse çok mutlu olurum."

"10 mahalle çeşmesi yapacağız"

Türkyılmaz, "Aynı zamanda PH değerlerini ölçtürdük suyumuzun. İçilebilir bir su. Yalnız Sağlık Bakanlığımızın şartları olması için depoya aktarıp klorlayacağız. Yahşihan'da şöyle bir uygulamaya başlıyoruz. 10 mahallemizde 10 mahalle çeşmesi yapacağız. Bu çeşmelerden vatandaşımız günlük içme sularını alabilecekler. Tabi ki bu şartlar altında da vatandaşımıza daha iyi hizmet etme yolunda daha iyi bir su içilebilir yolunda da elimizden geldiği kadar gayretlerimizi sarf edeceğiz" ifadesini kullandı.

Son dakika! Aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: 518 bin liralık ekonomik kazanç sağlanacak
Son dakika! Aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: 518 bin liralık ekonomik kazanç sağlanacak
Son dakika! Aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: 518 bin liralık ekonomik kazanç sağlanacak
Son dakika! Aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: 518 bin liralık ekonomik kazanç sağlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak
Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak
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