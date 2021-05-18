Son dakika... Ayıların kar sevinci kamerada

Son dakika haberleri... Ayıların kar sevinci kamerada Van'ın Erciş ilçesinde kar üzerinde oynayan ayılar kameraya yakalandı.

Ayıların kar sevinci kamerada

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde kar üzerinde oynayan ayılar kameraya yakalandı.

Erciş ilçesinin Hasanabdal Mahallesi Gergili mezrasında kayda alınan görüntülerde, iki ayının karlar üstünde boğuşması görülüyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği ve dağ bayırların yeşile büründüğü bir noktada hala yerden kalkmayan karın üzerinde oynayan ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KALKAN