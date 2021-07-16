Ayı saldırması sonucu yaralanan turist askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Ayı saldırması sonucu yaralanan turist askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de ayı saldırması sonucu yaralanan turistin imdadına jandarma ve sağlık ekipleri yetişti.

Tunceli'de ayı saldırması sonucu yaralanan turistin imdadına jandarma ve sağlık ekipleri yetişti. Askeri helikopterle alınan şahıs, hastane kaldırıldı.

Olay, Ovacık ilçesi Köseler köyü bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gezi yapan Kore uyruklu bir turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisine ayı saldırdığını, kolundan ve bacağından yaralı olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla bölgeye helikopter ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Askeri helikopter ile bölgeden alınan turist, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Ercan Topaç/İHA)

Ayı saldırması sonucu yaralanan turist askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Ayı saldırması sonucu yaralanan turist askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Ayı saldırması sonucu yaralanan turist askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Ayı saldırması sonucu yaralanan turist askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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