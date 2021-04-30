Son dakika! AYEDAŞ, bu yılın ilk çeyreğinde bakım ve yatırım hizmetlerinde hız kesmedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), kesintisiz elektrik ve sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla bu yılın ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerinde hız kesmedi.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), kesintisiz elektrik ve sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla bu yılın ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerinde hız kesmedi.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, AYEDAŞ hizmet verdiği 7 bin 827 trafo ve 25 bin 230 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da 11 bin 223 aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirilirken, bu ilçelerdeki 696 pano, 19 trafo ve 1223 dağıtım merkezini de elden geçirildi. Ayrıca, 9 bin 150 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamlarıyla bu yılın ilk 3 ayında konulan hedefler gerçekleştirildi.

AYEDAŞ bu yılın ikinci çeyreğinde ise toplam 128 kilometrelik hattın bakımını, 11 bin 413 adet aydınlatma armatürünün montajı, 1018 elektrik panosu, 660 adet trafo merkezi ve 146 adet dağıtım merkezinin montajını gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya