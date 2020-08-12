Son dakika! Aydos Ormanı'ndaki yangınla ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı'ndan açıklama Son dakika gelişmesine göre AYDOS Ormanı'nda çıkan yangınla ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, açıklama yaptı.

AYDOS Ormanı'nda çıkan yangınla ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, açıklama yaptı.

Olay yerinde gelerek incelemelerde bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yangınla ilgili olarak, "Ekiplerle konuştum, sabotaj, tamamen kasıtlı ormanı yakma girişimidir. 3 yerde ayrı yangın çıkarıldı. Biz de ekiplerimizle geldik, su tanklarımızla kepçelerimizle itfaiyeci kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Yangın kontrol altında, söndürülmek üzere. Vicdansızlara Allah'tan bulun diyorum, insanı öldürmekle aynı olarak görüyorum. İlçemize geçmiş olsun. Olayın takipçisi olacağız. Net bilgi yok ama yapanların 2 kişi olduğu söyleniyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA