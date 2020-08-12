Son Dakika: Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı Son dakika gündem haberi: AYDOS Ormanı'nda 4 farklı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı.

AYDOS Ormanı'nda 4 farklı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sancaktepe Aydos Ormanı'nda bugün saat 16.30 sıralarında 4 farklı noktada çıkan yangın, ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Yangının söndürülmesindeki yoğun gayretleri nedeniyle başta Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli olmak üzere, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ve Orman Teşkilatı Yangın Söndürme Ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sancaktepe Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Kaynak: DHA