Son Dakika: Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberine göre Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.
18.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:40
Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydos Ormanı Gölet mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarına başlanırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Kaynak: AA