Son Dakika | Aydos'da orman yangını çıktı Gelen son dakika haberlerine göre Aydos'da orman yangını çıktı Kartal Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydos'da orman yangını çıktı

İSTANBUL - Kartal Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Kartal ilçesindeki yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahale ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıkmıştı. Polis ekipleri yangının yaşandığı alan ve orman çevresinde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA