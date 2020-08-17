Son dakika! Aydos'da orman yangını çıktı
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Son dakika! Aydos'da orman yangını çıktı

Bir son dakika haberine göre Aydos'da orman yangını çıktı Kartal Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

17.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:18

Aydos'da orman yangını çıktı

İSTANBUL - Kartal Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Kartal ilçesindeki yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahale ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıkmıştı. Polis ekipleri yangının yaşandığı alan ve orman çevresinde inceleme başlattı.

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Son dakika! Aydos'da orman yangını çıktı

Kaynak: İHA

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