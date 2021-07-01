Son dakika! Aydın ve Konya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 kişi yakalandı
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Son dakika! Aydın ve Konya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 kişi yakalandı

Son dakika! Aydın ve Konya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Aydın ve Konya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Aydın ve Konya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'nın Akşehir ilçesi ile Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramada ise 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 1200 tabanca mermisi ve 504 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin ifadesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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