Son dakika: Aydın Ülkü Ocakları eski Başkanı Özcan, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Aydın Ülkü Ocakları eski Başkanı Özcan, hayatını kaybetti

12.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:00
Son dakika: Aydın Ülkü Ocakları eski Başkanı Özcan, hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Ülkü Ocakları Aydın eski il başkanlarından Abdülhamit Özcan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ülkü Ocakları Aydın eski il başkanlarından Abdülhamit Özcan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ülkü Ocakları eski il başkanlarından 52 yaşındaki Abdülhamit Gül çeşitli rahatsızlıklarından dolayı hastanede tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşan Özcan, yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Abdülhamit Özcan hayata gözlerini yumdu. Evli ve 3 çocuk babası olan Özcan'ın ölümü ailesi başta olmak üzere sevenlerini üzdü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik 'Bilgi Ocakta' platformunun tanıtımını yaptı
Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik 'Bilgi Ocakta' platformunun tanıtımını yaptı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eğitim faaliyetlerine online devam ediyor
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eğitim faaliyetlerine online devam ediyor
Tosya eski Belediye Başkanı Yücel, koronavirüsten hayatını kaybetti
Tosya eski Belediye Başkanı Yücel, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Pierre Webo Samet Aybaba Abdullah Avcı Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ateş Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Aydın Ülkü Ocakları eski Başkanı Özcan, hayatını kaybetti - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 16:02:56. #1.14#
title