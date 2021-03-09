Son dakika: Aydın polisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara gül hediye etti

Son dakika haberine göre Aydın'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çocukları engelli olan annelere ve kadın muhtarlara gül dağıttı.

Aydın'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çocukları engelli olan annelere ve kadın muhtarlara gül dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları engelli olan annelerin ve kadın muhtarların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Polis ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri kadınlara gül hediye etti.

Kadınlar da polislere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol