Son dakika haberi! AYDIN MERKEZLİ 2 İLDE FUHUŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ve İzmir'in Selçuk ilçesindeki toplam 16 ayrı adrese, polisin eş zamanlı düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 6'sı kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kuşadası ve Selçuk'taki masaj salonu ve apat otellerde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 3 aylık teknik takip sonrasında dün sabah saatlerinde 15'i Kuşadası, 1'i ise Selçuk'ta olmak üzere toplam 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 27 ekip ve toplam 95 personel katıldı. Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 6 kadının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Sözkonusu adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, ile odanın içerisinde kurulan serada 3 ayrı sakıs içinde yetiştirilen hintkenevirleri ele geçirildi. Şüphelilerin fuhuş yapmak, fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarıyla gözaltına alındıkları belirtilirken, masaj salonlarında çalışan 12 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin masaj salonlarının sosyal medya ve WhatsApp hatlarında iletişime geçen 610 müşterinin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.